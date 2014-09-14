欧洲企业：荷兰酒商喜力回绝竞争对手SABMiller收购提案

路透伦敦9月14日 - 荷兰酒商喜力(Heineken/海尼根) 周日表示，同业竞争对手SABMiller 就可能的收购事宜与其接触，证实当日稍早媒体报导，不过喜力表示，具有控制权的股东打算维持公司独立运作。

喜力表示，与大股东进行谘商后，做出SABMiller的提议“不可付诸行动”的决定。喜力旗下有Heineken与Amstel两大啤酒品牌。

“Heineken家族已告知SABMiller，喜力及Heineken Holding意在维持喜力为一独立公司的优良传统与特性，”喜力在声明中表示，“Heineken家族与喜力管理部门，对于公司将持续实现成长与股东价值充满信心。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)