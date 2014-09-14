欧洲企业：荷兰酒商喜力回绝竞争对手SABMiller收购提案

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透伦敦9月14日 - 荷兰酒商喜力(Heineken/海尼根) 周日表示，同业竞争对手SABMiller 就可能的收购事宜与其接触，证实当日稍早媒体报导，不过喜力表示，具有控制权的股东打算维持公司独立运作。
喜力表示，与大股东进行谘商后，做出SABMiller的提议“不可付诸行动”的决定。喜力旗下有Heineken与Amstel两大啤酒品牌。
“Heineken家族已告知SABMiller，喜力及Heineken Holding意在维持喜力为一独立公司的优良传统与特性，”喜力在声明中表示，“Heineken家族与喜力管理部门，对于公司将持续实现成长与股东价值充满信心。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)