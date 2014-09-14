欧洲经济指标预测--9月15日-9月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月15日当周 9月15日(一) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.8% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差168 9月16日(二) 0830 英国CPI(较前月) 8月 +0.4% -0.3% (较上年同期) +1.5% +1.6% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% -0.1% (较上年同期) +2.4% +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% -0.1% (较上年同期) +2.5% +2.6% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) 8月 -0.4% -1.6% (较上年同期) -6.8% -7.3% PPI产出物价指数(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.2% -0.1% 核心PPI产出物价指数(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区劳工成本 第二季 -- +0.9% 薪资 -- +1.5% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 9月 4.8 8.6 ZEW现况指数 40.0 44.3 9月17日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差12.23 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.76 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 2-7-0 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 减少3 减少3.36 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至7月三个月 6.3% 6.4% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.5% -0.2% (不包括奖金)(较上年) +0.7% +0.6% 0900 欧元区通胀率(较前月) 8月终值 +0.1% -0.7% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 2.5 9月18日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差39.83 0730 瑞士央行政策决议指标利率目标区间 第三季 -- 0.00-0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.1% (较上年同期) +4.1% +2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 正9 正11 9月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 8月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0800 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 盈余208 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余131 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入139 9月22日当周 9月22日(一) 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- -2.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -2.5% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- -1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.1% 1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负10.0(完)