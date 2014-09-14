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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 07:57 BJT

****欧洲经济指标预测--9月15日-9月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
    
    9月15日当周
    
    9月15日(一)
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     8月         --         持平       
                          (较上年同期)                                --        -0.8%
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          7月         --      顺差168 
    
    9月16日(二)
    0830  英国CPI(较前月)                                 8月       +0.4%       -0.3%
               　 (较上年同期)                                      +1.5%       +1.6%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                            +0.4%       -0.1%
                            (较上年同期)                            +2.4%       +2.5%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                +0.4%       -0.1%
                                        (较上年同期)                +2.5%       +2.6%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)     8月       -0.4%       -1.6%
                                         (较上年同期)               -6.8%       -7.3%
                             PPI产出物价指数(较前月)                -0.1%       -0.1%
                                        (较上年同期)                -0.2%       -0.1%
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                 持平        持平
                                        (较上年同期)                +0.9%       +0.9%  
    0900  欧元区劳工成本                                第二季        --        +0.9%
                薪资                                                  --        +1.5%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         9月        4.8          8.6
              ZEW现况指数                                           40.0         44.3
    
    9月17日(三)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    7月         --    顺差12.23
                 全球贸易收支(亿欧元)                                 --    顺差36.76
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             9月       2-7-0       2-7-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        8月       减少3    减少3.36
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至7月三个月        6.3%        6.4%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　 +0.5%       -0.2%
                            (不包括奖金)(较上年)                    +0.7%       +0.6%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        8月终值       +0.1%       -0.7%
                  (较上年同期)                                      +0.3%       +0.3%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           9月         --          2.5
    
    9月18日(四)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            8月         --    顺差39.83
    0730  瑞士央行政策决议指标利率目标区间             第三季         --   0.00-0.25%
    0830  英国零售销售(较前月)                            8月       +0.4%       +0.1%
                      (较上年同期)                                  +4.1%       +2.6%
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 9月         正9        正11
    
    9月19日(五)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 8月       -0.1%       -0.1%
                                 (较上年同期)                       -0.8%       -0.8%
    0800  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)          7月         --      盈余208 
                              (经季节调整)(亿欧元)                    --      盈余131
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                    --      流入139
    
    9月22日当周
    
    9月22日(一)
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              7月         --        -2.1%    
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                    --        -2.5%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              7月         --        -1.0%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                    --        +0.1%
    1400  欧元区消费者信心指数                            9月         --       负10.0(完)
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