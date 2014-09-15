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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 08:04 BJT

全球金融：英国将成为首个发行人民币债券的西方国家

欧思邦还表示，英国劳合社保险市场已经获批在北京开设分支，几天前英国刚向中国工商银行发放批发银行牌照。

欧思邦表示，这次发行的人民币债券规模接近中国国家开发银行 在伦敦发行的20亿元人民币债券。

英国财政部表示，预计这次发债在年底前完成，将用于为政府外汇储备融资。

英国长期希望吸引中资银行和人民币境外交易，以支撑其全球外汇交易主要中心的地位。

3月时，中英达成协议为伦敦的人民币交易建立清算服务。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福竞争，力图成为西方最大的人民币境外交易中心。(完) (编译 戴素萍/朱晓军；审校 徐文焰/于春红)
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