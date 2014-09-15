英国政治：苏格兰独立派涌上街头示威，前财长达林警告独立后果

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
英国女王伊丽莎白在她苏格兰住所巴尔莫拉城堡附近参加一个教堂礼拜仪式后向支持者表示，她希望苏格兰人民对未来给予非常慎重的考虑。
在格拉斯哥，独立派的蓝色标记布满了市中心的布坎南大街，一列车队鸣笛开过城区，车上人挥舞着独立横幅。街头艺人也高唱支持独立的歌曲，一支由风笛和鼓组成的乐队吸引了很多人。
格拉斯哥由于城市规模巨大，这里的投票结果将对公投起到关键作用。
数以千计的人涌向英国广播公司(BBC)总部进行示威，抗议这家国营广播机构倾向于反对独立。
萨蒙德多次指责BBC同统一派站在一起，如果苏格兰公投结果支持独立，BBC可能被分裂。BBC一位发言人表示，该公司一直秉持“完全公正的”立场。
在四项最新民调中有三项显示，支持统一派人数占优，领先2-8个百分点不等。但通过互联网进行的ICM调查则显示，拥独派领先于统一派，比例分别为54%和46%。(完)
(编译 李爽/郑茵；审校 张明钧/徐文焰)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。