中美关系：美财长就中国近期对外国企业的反垄断调查发出警告--WSJ

****人民币综述：汇价止稳搭配慢牛行情，A股料渐吸引国际资金汇聚--PDF版本****

人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。