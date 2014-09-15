中美关系：美财长就中国近期对外国企业的反垄断调查发出警告--WSJ

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透华盛顿9月14日 - 华尔街日报(WSJ)周日报导，美国财长杰克卢已致信中国政府，警告称近期中国针对外国企业的一系列反垄断调查可能将对中美关系产生严重影响。
华尔街日报援引消息人士就信函内容报导称，杰克卢致信中国副总理汪洋，指称中国近期对外国企业的一系列调查，可能将使外国知识产权贬值。
该报称，这封信近期发出。华尔街日报报导称，中国国务院代表没有回应置评要求。
当被要求确认该报导时，美国财政部拒绝评论。“我们定期就各种事宜与国际方面进行交流，”财政部一位官员称。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。