《中国报摘》--中国证券报9月15日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢表示，由于各种原因，中国独立董事制度在实施过程中还存在着许多不尽如人意的地方，独立董事的作用发挥还有很大的提升空间。

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，利率市场化不是简单地放开利率上限的问题，而是所有制度完善过程中水到渠成的结果。

--中国人民银行条法司司长穆怀朋表示，传统金融机构的互联网业务与互联网企业开展的新型业务可以实现合作共赢，应鼓励机构之间开展合作，实现优势互补，支持银行、信托、金融租赁、融资担保、小额贷款公司等机构与互联网企业开展合作。

--记者获悉，中船重工集团已正式出台全面深化改革指导意见，正加快推进混合所有制改革，在推进股权激励、员工持股的同时，进一步引入外部资本，加快科研院所和军工资产进一步资产化，适时注入上市公司，推进优质资产并购重组和打造金融板块。

--中海油总公司正在北京产权交易所挂牌转让其持有的海康人寿50%股权，挂牌价10亿元人民币，转让完成后，中海油将不再持有海康人寿股权。