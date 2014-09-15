《中国报摘》--中国证券报9月15日

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢表示，由于各种原因，中国独立董事制度在实施过程中还存在着许多不尽如人意的地方，独立董事的作用发挥还有很大的提升空间。
* 其他:
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，利率市场化不是简单地放开利率上限的问题，而是所有制度完善过程中水到渠成的结果。
--中国人民银行条法司司长穆怀朋表示，传统金融机构的互联网业务与互联网企业开展的新型业务可以实现合作共赢，应鼓励机构之间开展合作，实现优势互补，支持银行、信托、金融租赁、融资担保、小额贷款公司等机构与互联网企业开展合作。
--记者获悉，中船重工集团已正式出台全面深化改革指导意见，正加快推进混合所有制改革，在推进股权激励、员工持股的同时，进一步引入外部资本，加快科研院所和军工资产进一步资产化，适时注入上市公司，推进优质资产并购重组和打造金融板块。
--中海油总公司正在北京产权交易所挂牌转让其持有的海康人寿50%股权，挂牌价10亿元人民币，转让完成后，中海油将不再持有海康人寿股权。
--中国邮政集团正在北京产权交易所挂牌转让其持有的中法人寿25%股权，挂牌价1.555亿元，转让完成后，中国邮政仍将持有中法人寿25%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。