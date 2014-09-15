《香港报摘》--经济日报9月15日

* 头版头条：

--沪港通倒数一个月！港交所 昨天公布第二轮市场演习顺利完成，这意味着市场系统基建已经准备就绪，万事俱备，只待监管机构一声号令，公布正式启动日期。 开通日期，最快本月底公布。

* 其他：

--一手市场气氛畅旺，过去两天新盘合共售出约360伙，为近7个周末新高，涵盖细银码至豪宅新盘，反映各类物业市场购买力充裕，发展商也趁势加价。

--阿里巴巴路演一周后，今日将来港举行投资者会议，估计主席马云亦会现身，料吸引数以百计投资者到场，势成资本市场焦点。有消息指公司或考虑上调招股价范围，若属实，将缩窄估值跟腾讯 的差距。

--港股陷整固期，资金转战新股。继江苏污水处理营运商强泰环保（新上市编号：01395）后，本周料有3只新股接力招股，估计合共集资额逾30亿元。

--中石化 销售公司正式落实引入25家中外投资者，涉资约1,070亿元人民币，合共持股29.99%，其中财务投资者占总认购额60%。

--滙丰 周三（17日）将发行两批永久后偿或有可转换证券（CoCo Bond、俗称应急债），扣除佣金后可筹集37.125亿美元（约289.58亿港元）补充资本。（完）

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