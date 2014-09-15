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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 08:05 BJT

韩国数据：8月出口下修至同比下滑0.2%，初值为下降0.1%

路透首尔9月15日 - 韩国海关周一公布的修正数据显示，8月出口较上年同期下滑0.2%，接近下降0.1%的初值。

以下为韩国关税厅发布的8月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 3.4 3.4

出口额(10亿美元) 46.2 46.3

(较上年同期变动%) -0.2 -0.1

进口额(10亿美元) 42.9 42.9

(较上年同期变动%) 3.1 3.1

* 初值为产业通商资源部9月1日公布的数字。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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