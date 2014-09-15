韩国数据：8月出口下修至同比下滑0.2%，初值为下降0.1%

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透首尔9月15日 - 韩国海关周一公布的修正数据显示，8月出口较上年同期下滑0.2%，接近下降0.1%的初值。
以下为韩国关税厅发布的8月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 3.4 3.4
出口额(10亿美元) 46.2 46.3
(较上年同期变动%) -0.2 -0.1
进口额(10亿美元) 42.9 42.9
(较上年同期变动%) 3.1 3.1
* 初值为产业通商资源部9月1日公布的数字。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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