《全球汇市》澳元受中国数据冲击下跌，其他主要货币多持稳

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2956 1.2964 -0.06 -5.74 1.3745
美元/日圆 107.27 107.32 -0.05 +1.87 105.30
欧元/日圆 138.98 139.13 -0.11 -3.97 144.73
美元/瑞郎 0.9336 0.9334 +0.02 +4.57 0.8928
英镑/美元 1.6252 1.6266 -0.09 -1.84 1.6556
美元/加元 1.1089 1.1092 -0.03 +4.42 1.0620
澳元/美元 0.9009 0.9037 -0.31 +1.08 0.8913
新西兰元/美元 0.8143 0.8151 -0.10 -0.77 0.8206
澳元/日圆 96.640 96.990 -0.36 +2.97 93.850
新西兰元/日圆 87.350 87.480 -0.15 +1.09 86.410
英镑/日圆 174.34 174.57 -0.13 +0.01 174.33
澳元/新西兰元 1.1061 1.1080 -0.17 +1.96 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/郑茵/李婷仪/陈宗琦；审校 于春红/徐文焰/白云)
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