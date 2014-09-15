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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 08:25 BJT

《全球汇市》澳元受中国数据冲击下跌，其他主要货币多持稳

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2956 1.2964 -0.06 -5.74 1.3745

美元/日圆 107.27 107.32 -0.05 +1.87 105.30

欧元/日圆 138.98 139.13 -0.11 -3.97 144.73

美元/瑞郎 0.9336 0.9334 +0.02 +4.57 0.8928

英镑/美元 1.6252 1.6266 -0.09 -1.84 1.6556

美元/加元 1.1089 1.1092 -0.03 +4.42 1.0620

澳元/美元 0.9009 0.9037 -0.31 +1.08 0.8913

新西兰元/美元 0.8143 0.8151 -0.10 -0.77 0.8206

澳元/日圆 96.640 96.990 -0.36 +2.97 93.850

新西兰元/日圆 87.350 87.480 -0.15 +1.09 86.410

英镑/日圆 174.34 174.57 -0.13 +0.01 174.33

澳元/新西兰元 1.1061 1.1080 -0.17 +1.96 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/郑茵/李婷仪/陈宗琦；审校 于春红/徐文焰/白云)
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