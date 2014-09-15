《香港报摘》--信报9月15日

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
* 头版头条：
--大型新盘开卖刺激一手市道升温，销售数字明显弹升，过去两天一手楼共售出350伙，创七周新高，而累计过去3个周末共售出971伙，为今年6月以来最旺，当中主要靠新地 将军澳天晋IIIA期支撑大局，占555伙。
* 其他：
--本周将再有3只新股先后起动招股程序，分别为今天开始招股的内地饼乾制造商嘉士利 、明天展开路演的中国广核子公司美亚电力，以及计划本周四（18日）公开招股的中国金枪鱼产业。
--地沟油风波愈演愈烈，食环署昨天公布，本港最少已入口500吨怀疑有问题的台湾强冠猪油及相关制品，并分销至近400食肆。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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