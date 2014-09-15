中国经济：货币政策仍需继续微刺激，能不降息就不降息--货币政策委员

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透上海9月15日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示，中国四季度经济下行压力较大，但现在还不到降息的时候，降息是强刺激信号，能不采取就不采取。央行还有很多其他手段可以用，比如定向降准、加大公开市场操作力度等。
上海证券报周一引述他称，“近期一些经济先行指标回落显示四季度经济下行压力比较大，这说明微刺激要持续，货币政策的微刺激政策要持续下去。”
中国总理李克强有关经济运行“仍在合理区间”的表述尚言犹在耳，但周六公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水。 （完） (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。