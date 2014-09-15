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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月15日

路透香港9月15日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7505港元<HKD=
 >)
                                                                                        
 美股道琼工业指数周五收低-61.49,或-0.36%,报16987.51点.因能源股延续近期的跌势，而公债收益
 率攀升拖累高息股票走低。
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价      涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       183.570   -2.93      30283            14.228      -0.51
 中国铝业                      11.300   -0.62      26205             3.503      -1.04
 中国移动                      63.860   -0.75     242784            98.989      -0.31
 中国人寿                      44.730   -0.38      32727            23.112       0.05
 中石油                       135.900   -1.74      30260            10.533      -0.07
 中石化                        99.240    0.79      52751             7.692      -1.09
 汇丰控股            <HSBC.K   53.370    0.55     847337            82.729       0.16
 中电信                        64.430   -1.24      13985             4.994       0.48
 中国联通                      17.790    1.19     129434            13.788      -0.66
 兖州煤业                       8.490   -0.82      14086             6.580      -0.90
 华能国际                      48.880   -0.67      13486             9.471       0.01
 南方航空                      17.080   -2.57       6128             2.648      -0.84
 东方航空                      17.180   -0.87       2509             2.663      -0.63
 中芯国际                       4.840    3.64      28107             0.750      -1.28
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