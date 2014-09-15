《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月15日

路透香港9月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7505港元<HKD= >) 美股道琼工业指数周五收低-61.49,或-0.36%,报16987.51点.因能源股延续近期的跌势，而公债收益 率攀升拖累高息股票走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 183.570 -2.93 30283 14.228 -0.51 中国铝业 11.300 -0.62 26205 3.503 -1.04 中国移动 63.860 -0.75 242784 98.989 -0.31 中国人寿 44.730 -0.38 32727 23.112 0.05 中石油 135.900 -1.74 30260 10.533 -0.07 中石化 99.240 0.79 52751 7.692 -1.09 汇丰控股 <HSBC.K 53.370 0.55 847337 82.729 0.16 中电信 64.430 -1.24 13985 4.994 0.48 中国联通 17.790 1.19 129434 13.788 -0.66 兖州煤业 8.490 -0.82 14086 6.580 -0.90 华能国际 48.880 -0.67 13486 9.471 0.01 南方航空 17.080 -2.57 6128 2.648 -0.84 东方航空 17.180 -0.87 2509 2.663 -0.63 中芯国际 4.840 3.64 28107 0.750 -1.28