欧洲金融：西班牙呼吁欧元区各国对担保ABS达成统一立场

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
欧洲央行9月4日宣布了购买ABS和担保债券的计划，并意外下调指标利率至近零水平，以应对通胀过低。
欧洲央行总裁德拉吉周五表示，若能将中间级债券纳入，信贷促进计划的效果将大得多；不过即便没有担保，欧洲央行也将推进对高质量ABS债券的购买计划。
在周六被问及为何部分国家不愿担保风险偏高的证券时，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的表态听上去不太耐烦。
“我们将按宣布的计划行事，然后由各成员国来决定它们是否希望扩大该计划，我们对此没有进一步评论，会接受他们的一切决定，”冈斯坦西欧向记者表示。
德国毫无妥协迹象，这一立场也获荷兰支持。
“我们明确说过政府不会提供担保，”德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六称，“我们并不指望欧洲央行会购买ABS。”
8月29日在周末财长会议前传出的一份法德两国报告称，对ABS进行公共担保的计划可能问题多多。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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