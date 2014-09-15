欧洲金融：西班牙呼吁欧元区各国对担保ABS达成统一立场

欧洲央行9月4日宣布了购买ABS和担保债券的计划，并意外下调指标利率至近零水平，以应对通胀过低。

欧洲央行总裁德拉吉周五表示，若能将中间级债券纳入，信贷促进计划的效果将大得多；不过即便没有担保，欧洲央行也将推进对高质量ABS债券的购买计划。

在周六被问及为何部分国家不愿担保风险偏高的证券时，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的表态听上去不太耐烦。

“我们将按宣布的计划行事，然后由各成员国来决定它们是否希望扩大该计划，我们对此没有进一步评论，会接受他们的一切决定，”冈斯坦西欧向记者表示。

德国毫无妥协迹象，这一立场也获荷兰支持。

“我们明确说过政府不会提供担保，”德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六称，“我们并不指望欧洲央行会购买ABS。”