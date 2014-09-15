《新兴市场重要经济事件预告》--9月15日-9月22日

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月15日(一)
巴黎--中国副总理马凯与法国财长萨潘(Michel Sapin)共同主持第二次中法高级别经济财金对话(至9月16日)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布对主要经济体的最新短期预估并提出建议(0900)。
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月16日)。发言人包括土耳其副总理Ali Babacan及财政部长Mehmet Simsek等官员。
9月16日(二)
莫斯科--俄罗斯企业与投资气候-美国商会会议。发言者包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva、副总理Arkady Dvorkovich以及前财长库德林。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕举行首尔外国记者俱乐部午餐新闻简布会，就经济政策发表讲话(0300)。
比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，料不会公布利率声明。
9月17日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布政策利率决定(1100)。
9月18日(四)
澳洲凯恩斯--财政部及央行代表会议(至9月20日)。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议。
9月19日(五)
暂无重要经济事件。
9月20日(六)
澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月21日)。
9月22日(一)
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策委员会会议(至9月23日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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