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债券 | 2014年 9月 15日 星期一 09:33 BJT

欧洲经济：面临通缩风险，美国将在G20会议上敦促欧洲更加积极行动

下周的财经首脑会议将为11月于布里斯班召开的G20领导人会议奠定基础。

澳洲希望，此次峰会会就促进全球经济成长举措达成一致，并处理2007-09年经济危机时制定的金融改革举措的细枝末节。

G20允许主要经济体协调应对危机，但近年来该组织作为联合行动的平台，效用有些下降。

这位财政部官员表示，可此次会议可能就一项计划达成协议，简要说明大型银行在无需纳税人买单情况下的倒闭程序。

保证最大的机构有充足资本和其他资源来弥补倒闭带来的损失，这对于解决那些“太大而不能倒”的银行所带来的风险是关键一步。

该财政部官员表示，就该提议达成一致，是G20峰会“最重要的金融成果”。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 龚芳/徐文焰)
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