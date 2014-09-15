《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月15日

*工商时报：

--财政部规划，对个人不动产资本利得采分离课税、合并结算申报课税，并区分自住、非自住不动产，依持有年数，设定分年扣除率，自住屋最高可减除获利八成，仅有一屋的民众持有五年以上，免征交易税以降低冲击。

--立法院财政委员会开议，公公并成为最受瞩目的议题，有关人士透露，财政部为首的公股阵营已透过管道向华南金 最大股东林明成沟通，尽管情况尚不明朗，〞但林明成方面已开始有软化迹象〞，首宗公公并个案，目前以第一金 并华南金打头阵的可能最高。

--行政院长江宜桦今日再度召开第三次食安会报，卫福部将报告追查劣质油后续制度面强化作为，包括与法务部检讨掺伪及假冒刑度提高为15年，罚金提高5,000万台币以上，并研议修改行政罚法排除一罪不两罚规定，以及三级品管等新作为。

--金管会鼓励金融机构加速布局亚洲，无论银行、保险、证券在亚洲的投资或并购，都可专案申请排除限额，唯独在大陆的投资、参股、并购，金管会初步倾向维持现有额度，不在专案排除之列。

*经济日报：

--因应不动产价格波动，金管会日前罕见地逐一打电话给16家金控，要求各金控做好集团的不动产风险集中度控管，同时，注意不动产价格波动可能带来的风险。

--中央银行将于下周四(25日)召开理监事会议，工业区土地的信用管制措施成为焦点。央行去年底要求银行采行的工业区土地三大自律规范，是否从自律形式提高到明令限制，备受瞩目。

--政务委员杨秋兴本周三将召开行政院观光发展推动委员会。据了解，今年前七月，外国来台旅客高达563万人次，较去年同期成长27%，交通部预期，年底前来台旅客将上冲900万人次，明年可望达成一千万旅客人次。

--开发金控 规划迁移企业总部，拟进驻中国人寿 标下台北学苑土地将兴建的双栋商办大楼。开发金总部现址的南京东路大楼，则将办理都更，房仲业估算都更新大楼价值可达150亿台币以上，将为开发金带来可观的潜在利益。。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。