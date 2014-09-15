东欧情势：欧美最新制裁将向俄国页岩油项目开铡，探勘工作戛然而止

俄罗斯是全球第二大石油出口国，俄国面临西部西伯利亚老旧油田产量下滑，正指望其北极区以及“致密”页岩油层来维系每日约1,050万桶的产量。

俄罗斯国有银行Sberbank的Valery Nesterov认为，未来情况严重复杂。Sberbank也在遭到欧盟及美国制裁的名单中。

“真正让人担心的是对致密油(tight oil)的制裁。俄罗斯企业在研究及技术方面没有足够的投资。他们极度仰赖西方技术，而现在一切为时已晚。”他说。

俄罗斯致密油油层当中，最重要的就是西伯利亚成熟油田西部的Bazhenov页岩层。据估计此处蕴含1万亿桶石油，是沙特石油蕴藏量的四倍。

Rosneft和Gazprom Neft正在Bazhenov和艾克森美孚、壳牌石油合作。

Rosneft执行长谢琴(Igor Sechin)本月稍早时说，该公司已经批准一项计划，中期之内可替换掉所有西方的技术。谢琴是俄罗斯总统普京的亲信。

发言人Mikhail Leontiyev说，Rosneft的律师已在研究制裁措施，以及这些制裁对其与艾克森美孚在北极区联合钻探项目的意涵。(完)