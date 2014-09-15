《中国重要政经日程》--9月15日

==========================今日重要政经日程==========================

9/15（周一）

--国家主席习近平访问塔吉克斯坦、马尔代夫、斯里兰卡、印度，至19日

--国务院副总理马凯于9月10日至16日赴英国同奥斯本财政大臣共同主持第六次中英经济财金对话、赴法国同萨班财政和公共账目部长共同主持第二次中法高级别经济财金对话。

==========================近期重要政经日程==========================

9/17（周三）

*--2014年中国城市发展高峰论坛暨《城市蓝皮书No.7》发布会定于9月17日上午9：30在中国社会科学院学术报告厅第一会议室举办。

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

9/19（周五）

--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。

*--由商界传媒主办的“2014（第四届）中国产品创新高峰论坛暨年度创新产品30强颁奖典礼”定于9月19日在北京举行。

9/23（周二）

*--国务院副总理张高丽将出席9月23日在美国纽约联合国总部举行的联合国气候峰会。

10/21（周二）

*--由第3种人传媒主办的“第七届金投赏国际创意节、全球创意领袖峰会及金投赏创意奖颁奖典礼赏”将于2014年10月21日至23日在上海举行。

10/24（周五）

--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛，至27日。

11月

--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程