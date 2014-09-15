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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 08:42 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月15日-9月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家   规模      发行细节
 9/15  1350   法国             标售国库券(BTF)
 9/16         西班             标售三个月和九个月期国库券
              牙               
 9/17         德国   40亿欧元  标售两年期联邦债券
 9/17         日本             标售12个月期贴现国库券
 9/17         日本             标售20年期政府公债
 9/18         日本             标售三个月期贴现国库券
 9/18         法国             标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                               债券
 9/18         西班             标售债券
              牙               
 9/22  1350   法国             标售国库券(BTF)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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