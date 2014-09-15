全球金市：金价创下八个月新低，因担心美联储暗示提早升息

美联储本周可能面临年度最重要会议，会上将辩论是否对利率政策前瞻性指引作出调整，并且可能敲定退出异常宽松货币政策的计划。

投资人将仔细梳理美联储的措词，寻求其在八年多时间以来首度升息时机的线索。美联储将于周二开始为期两天的政策会议。

任何升息的举措，都会削减黄金这类无利息资产的吸引力。

近期因美联储强硬立场预期而表现强劲的美元，亦打压金价。

尽管金价下跌，实货市场需求仍疲弱，因买家预期金价将进一步走跌。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金与基金经理人减持黄金期货与选择权的多头部位至将近三个月低位。

在矿业消息方面，主要业务集中在南非的金矿公司Sibanye Gold 周五表示，已经开始与工会与其他股东洽谈，可能对Cooke 4矿场进行裁员，以提升获利与产能。

银矿业者Fresnillo 已同意支付4.5亿美元现金，收购纽蒙特矿业(Newmont Mining) 在墨西哥金矿合资企业Penmont的44%股权。(完)

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