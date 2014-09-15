离岸人民币：国开行发首单登陆伦敦的中国准主权人民币债，规模20亿

路透香港9月15日 - 中国国家开发银行 日前在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。

消息人士透露，国开行是次发行的人民币债券分为三支，三年期发行规模6亿元，发行利率最终确定为3.35%；五年期债券规模为5亿元，利率3.60%；10年期规模9亿元，发行利率为4.35%。是次发行息率均较此前的初始指导票息有所降低。

国开行上周五获准在伦敦发行人民币债券，这进一步丰富了伦敦市场的人民币投资品种，亦是中国央行扩大人民币跨境使用的最新举措。

中国银行、建银国际、交通银行香港分行、汇丰银行，渣打银行（香港）及法国巴黎银是这次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。该次发行获得了穆迪和标准普尔的Aa3/AA-评级。

上周在中英经济财金对话举行期间，英国财政部宣布有意向发行以人民币计价的英国国债，发行国债的收入将作为英国政府外汇储备。

英国财政大臣欧思邦上周五表示，英国将成为首个发行海外人民币债券的西方国家，加强努力建立与中国的金融纽带。