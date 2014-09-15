离岸人民币：国开行发首单登陆伦敦的中国准主权人民币债，规模20亿

香港个股：台泥国际获大股东台泥提私有化建议，复牌股价大涨32%
路透香港4月21日 - 台资水泥生产商--台泥国际宣布，大股东台湾水泥拟提出将公司私有化的建议，台泥国际可选择以每股收取3.6港元现金或以一股台泥国际股份换取0.42股台泥股份。现金收购价较公司停牌前股价溢价约38.5%。
路透香港9月15日 - 中国国家开发银行 日前在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。
消息人士透露，国开行是次发行的人民币债券分为三支，三年期发行规模6亿元，发行利率最终确定为3.35%；五年期债券规模为5亿元，利率3.60%；10年期规模9亿元，发行利率为4.35%。是次发行息率均较此前的初始指导票息有所降低。
国开行上周五获准在伦敦发行人民币债券，这进一步丰富了伦敦市场的人民币投资品种，亦是中国央行扩大人民币跨境使用的最新举措。
中国银行、建银国际、交通银行香港分行、汇丰银行，渣打银行（香港）及法国巴黎银是这次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。该次发行获得了穆迪和标准普尔的Aa3/AA-评级。
上周在中英经济财金对话举行期间，英国财政部宣布有意向发行以人民币计价的英国国债，发行国债的收入将作为英国政府外汇储备。
英国财政大臣欧思邦上周五表示，英国将成为首个发行海外人民币债券的西方国家，加强努力建立与中国的金融纽带。
今年3月，中国与英国签署了在伦敦建立人民币交易清算服务的协议。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福展开竞争，争夺西方最大人民币离岸交易中心的地位。（完） (记者 毕晓雯/赵红梅; 审校 张喜良)
路透香港4月21日 - 台资水泥生产商--台泥国际宣布，大股东台湾水泥拟提出将公司私有化的建议，台泥国际可选择以每股收取3.6港元现金或以一股台泥国际股份换取0.42股台泥股份。现金收购价较公司停牌前股价溢价约38.5%。
路透新加坡4月21日 - 油价本周走势震荡，周五开盘人气谨慎，因怀疑石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议在恢复油市平衡方面的效果。
路透上海4月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.06%至92.98；SDR篮子指数微跌至94.71，BIS篮子指数微跌至93.95 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.95%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8823 -31 欧元 7.3821 -39 日圆 6.3007 288 港元 0.8852 -3.2 英镑