《中国报摘》--其他报纸重要消息9月15日

**上海证券报**

--中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，最近几个月的数据显示，前期实施的一系列微刺激政策效果初步显现，贷款利率开始出现缓慢的趋势性下降，这将是银行业的新常态。

--央行货币政策委员会委员陈雨露认为，现在还不到降息的时候，降息是强刺激信号，能不采取就不采取。央行还有很多其他手段可以用，比如定向降准、加大公开市场操作力度等。

--上海证交所9月13日组织了第二次沪港通全网测试暨沪港通全市场性能及切换测试，以验证各方技术系统性能及发生故障时的系统恢复能力。

--记者获悉，国家发改委、国家能源局等近期召开了煤炭行业脱困工作视频会议，会上进一步明确煤炭行业脱困措施，将严格落实限产方案和制止超能力无证非法生产，并将禁止高灰高硫劣质进口煤的使用等。

**证券时报**

--中国保监会副主席陈文辉表示，保监会正抓紧起草制订互联网保险业务监管办法。

**第一财经日报**

--知情人士透露，近日国家发改委价格司下发了调整风电上网电价的征求意见稿，并开会征求各方意见；此次初步设定风电标杆电价原先0.61元人民币/千瓦时的地区每度下降2分钱，其他区域每度下调4分钱，年底实施的可能性较大。(完)