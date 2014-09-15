台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透台北9月15日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期总额为4,266亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行813.8亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为132亿台币，累计至周日超额准备为1,109亿台币、加计前期1%的超额准备为1,714亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。