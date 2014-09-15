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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--9月15日-9月22日

================== 今日重要政经消息=================

9月15日（周一）

-- 时代集团 公布全年业绩。

--09:00 金管局与财资市场公会合办2014年财资市场高峰会。

================== 近期重要政经消息=================

9月16日（周二）

-- 阳光房地产基金 公布全年业绩。

-- 中国天溢控股 公布全年业绩。

--09:00 国药控股 在中国举行股东特别大会。

--10:00 利标品牌 股东特别大会。

--14:30 香港贸易发展局发布调查报告。

9月17日（周三）

-- 天然乳品 公布全年业绩。

-- 堡狮龙 公布全年业绩。

9月18日（周四）

-- 公布6-8月失业率。

--10:00 中国诚通发展 股东特别大会。

--16:00 万达商业地产 股东特别大会。

*--16:00 万达商业地产 股东特别大会。

*--14:00 鞍钢股份 在中国举行股东特别大会。

*9月22日（周一）

--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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