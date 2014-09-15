《香港重要政经日程》--9月15日-9月22日

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
================== 今日重要政经消息=================
9月15日（周一）
-- 时代集团 公布全年业绩。
--09:00 金管局与财资市场公会合办2014年财资市场高峰会。
================== 近期重要政经消息=================
9月16日（周二）
-- 阳光房地产基金 公布全年业绩。
-- 中国天溢控股 公布全年业绩。
--09:00 国药控股 在中国举行股东特别大会。
--10:00 利标品牌 股东特别大会。
--14:30 香港贸易发展局发布调查报告。
9月17日（周三）
-- 天然乳品 公布全年业绩。
-- 堡狮龙 公布全年业绩。
9月18日（周四）
-- 公布6-8月失业率。
--10:00 中国诚通发展 股东特别大会。
--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
*--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
*--14:00 鞍钢股份 在中国举行股东特别大会。
*9月22日（周一）
--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。