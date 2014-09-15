国际油市：美国原油期货跌破91美元，受对俄新制裁措施打击

该合约周一到期，交易商纷纷对仓位进行展期操作，也给油价带来压力。布兰特原油期货11月合约 跌0.87美元，至每桶97.09美元，上日收低0.90美元，报97.96美元。

周五，美国对俄罗斯Gazprom 、Gazprom Neft 、Lukoil 、Surgutneftegas 和Rosneft 实施制裁，禁止西方企业支持这些企业在北极海域深水进行勘探或生产，也不准支持他们的页岩项目。

这些新措施较之前措施的制裁范围有了很大的扩大，前面的制裁只禁止了对俄出口高科技石油设备。

“两个油市的价格预计将保持疲弱，因北半球炼厂在9月/10月安排了设备检修，使得原油需求较低，”澳新集团周一在每日报告中称。

“然而，随着取暖油低库存得到补充，年内稍后转向使用取暖油的趋势有可能支持油价走强。”

国际能源署(IEA)周四表示，随着欧洲及中国经济降温，全球石油需求增速正以明显速度放缓，在此同时，石油供应稳定成长，特别是来自北美洲的供应。

据利比亚国有油企National Oil Corp (NOC)上周称，该国石油业正在恢复元气，原油日产量现已达到81万桶。(完)

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