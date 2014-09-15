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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 09:04 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌1%，因发生霜冻损害的疑虑缓解

12月小麦合约 下滑0.3%至每蒲式耳5.01-1/4美元，上周五收低1.4%，当时触及合约低点每蒲式耳5美元。

玉米和大豆跌幅上周受到遏制，因美国中西部的北部地区成熟期庄家遭遇霜冻令人担忧。

美国农业部(USDA)周四预测，美国玉米平均单产将在每英亩171.7蒲式耳，高于分析师预期的167.4。大豆单产将在46.6蒲式耳，上月预期为每英亩45.4蒲式耳。

小麦期货承压，因USDA调降2014/15年度对小麦出口的预估，以及上调2014/15年度全球小麦年终库存估值至1.9638亿吨，高于交易商平均预期。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 501.25 -1.25 -0.25% -1.62% 547.24 22

CBOT玉米 336.00 -2.50 -0.74% -1.61% 364.04 40

CBOT大豆 975.50 -9.75 -0.99% -0.61% 1035.08 24

CBOT稻米 $12.69 -$0.10 -0.74% +1.36% $12.72 64

美国原油 $91.19 -$1.08 -1.17% -1.17% $94.77 35

汇率

欧元/美元 $1.295 -$0.001 -0.12% +0.19%

美元/澳元 0.900 -0.004 -0.41% -1.09%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 徐文焰)
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