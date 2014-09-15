芝加哥期市：大豆期货下跌1%，因发生霜冻损害的疑虑缓解

台湾货币市场：短率大致平稳，期待七天存单改善浮滥环境

* 短率持稳，观望今日央行如何发行七天存单 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求依然疲弱，银行间 水位越垫越高，市场观望今日央行七天期定存单会如何发行。 资金调度人士指出，央行今日将首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待下午冲销的银行销声 匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申请七天存单了。〞一大型银行资调人员说。 由于市场资金相当宽裕，一银行资调人士指出，拆入方几乎没有需求，截至目前为止，跨月拆款都尚未成 交。 一大型票券商交易员表示，虽然下周就是月底，但除非是外资大举汇出，否则宽裕的环境难以改变，目前 也不急于取得跨月资金。 台湾央行周三称，今日将增发七天期定存单利率为0.2%，主要因应银行短期资金运用的弹性。 央行表示，原则