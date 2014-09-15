芝加哥期市：大豆期货下跌1%，因发生霜冻损害的疑虑缓解

12月小麦合约 下滑0.3%至每蒲式耳5.01-1/4美元，上周五收低1.4%，当时触及合约低点每蒲式耳5美元。
玉米和大豆跌幅上周受到遏制，因美国中西部的北部地区成熟期庄家遭遇霜冻令人担忧。
美国农业部(USDA)周四预测，美国玉米平均单产将在每英亩171.7蒲式耳，高于分析师预期的167.4。大豆单产将在46.6蒲式耳，上月预期为每英亩45.4蒲式耳。
小麦期货承压，因USDA调降2014/15年度对小麦出口的预估，以及上调2014/15年度全球小麦年终库存估值至1.9638亿吨，高于交易商平均预期。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 501.25 -1.25 -0.25% -1.62% 547.24 22
CBOT玉米 336.00 -2.50 -0.74% -1.61% 364.04 40
CBOT大豆 975.50 -9.75 -0.99% -0.61% 1035.08 24
CBOT稻米 $12.69 -$0.10 -0.74% +1.36% $12.72 64
美国原油 $91.19 -$1.08 -1.17% -1.17% $94.77 35
汇率
欧元/美元 $1.295 -$0.001 -0.12% +0.19%
美元/澳元 0.900 -0.004 -0.41% -1.09%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 徐文焰)