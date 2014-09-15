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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 09:22 BJT

香港恒生指数开盘跌0.75%

* 香港恒生指数 开盘跌0.75%

* 中石化 开盘跌3.03%，公司获投资者以逾千亿元人民币入股旗下销售公司

* 仪征化纤 H股复牌开盘暴涨72.32%，公司落实与母公司中石化集团置换资产

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