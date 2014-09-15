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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 09:07 BJT

金属期市：伦铜跌至三个月低点附近，受累于中国增长隐忧

期铜稍早低见6,784.75美元，跌向支撑位6,734，此为9月11日以来低位及6月20日至今最低水准。

上海期交所主力11月期铜合约 攀升0.8%，报每吨48,770元人民币(7,950美元)。

中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平。中国经济和政策再次走到“十字路口”，降息降准的呼声再起。

美国8月零售销售全面增长，9月消费者信心触及14个月高位，这将有助于缓解对消费者支出的担忧，并支持第三季经济强劲增长的预期。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金和基金经理人对黄金期货和期权的多头持仓降至近三个月最低，期铜仓位则是4月以来首度转为净空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/戴素萍 审校 郑茵)
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