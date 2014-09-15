《全球重要经济事件一览表》--9月15日--9月22日

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9月15日(一)
巴黎--中国国务院副总理马凯与法国财长萨潘，在法国主持第二届中法高级别经济财金对话。(至9月16日)
9月16日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会议(至9月17日)。
日本大阪--日本央行总裁黑田东彦在记者会上讲话。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在彭博经济峰会上发表讲话。(0000)
悉尼--澳洲央行将发布2014年9月货币政策会议的会议记录。(0130)
加拿大德拉蒙德维尔--加拿大央行总裁波洛兹在德拉蒙德维尔经济发展社团会议上发表讲话。(1630)
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济状况举行记者会。(0800)
9月17日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行将公布9月货币政策会议记录。(0730)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无利率宣布计划。(至9月18日)
伦敦--英国央行9月3-4日货币政策会议记录。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议决定。
9月18日(四)
华盛顿--美联储主席叶伦发表演说，名为“中低收入家庭积累资产的重要性”。
澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财政及央行代表举行会议(至9月20日)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话。(0635)
伯尔尼--瑞士央行进行货币政策评估。(0730)
奥斯陆--挪威央行议息会议。(0800)
9月19日(五)
达拉斯--前美联储主席沃克尔为达拉斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞。这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年。活动内容并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及招待会。(0015)
里加--拉脱维亚央行预计提出对经济整体趋势的看法，以及对2015年国家预算案的评估。
9月20日(六)
澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财长及央行总裁会议。(至9月21日)
9月22日(一)
堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在“转向创新：社区发展会议”上致欢迎词。(1330)
柏林--欧洲央行执委普雷特出席一小组讨论。讨论主题为“布雷顿森林协定后的70年--全球货币体系的未来。”
马凯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“货币政策的目标”。(2330)
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉参加欧洲议会的经济及货币事务委员会会议，讨论货币政策制定以及经济情况。
多伦多--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在CFA协会发表演说。(1640)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 于春红)