韩国个股：浦项钢铁考虑出售旗下浦项建设部分股权--高管

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透首尔9月15日 - 韩国浦项钢铁 一位高管周一表示，该公司正考虑将旗下浦项建设(POSCO Engineering & Construction)的部分股权出售给沙特阿拉伯一未具名基金。
“该基金提议的这一交易将帮助浦项建设在沙特阿拉伯进行扩张，”这名高管对路透表示；由于目前此事仍处保密状态，这位高管不愿透露姓名。
韩国经济新闻援引未具名投行消息人士话称，浦项钢铁考虑将30-40%的浦项建设股权出售给沙特一未具名主权财富基金，这些股权价值料接近1万亿韩元(合9.6628亿美元)。
目前正值浦项建设计划公开上市之际，这是浦项钢铁提振财务状况努力的一部分。浦项钢铁持有浦项建设89.53%的股权。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。