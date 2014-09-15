韩国个股：浦项钢铁考虑出售旗下浦项建设部分股权--高管

路透首尔9月15日 - 韩国浦项钢铁 一位高管周一表示，该公司正考虑将旗下浦项建设(POSCO Engineering & Construction)的部分股权出售给沙特阿拉伯一未具名基金。

“该基金提议的这一交易将帮助浦项建设在沙特阿拉伯进行扩张，”这名高管对路透表示；由于目前此事仍处保密状态，这位高管不愿透露姓名。

韩国经济新闻援引未具名投行消息人士话称，浦项钢铁考虑将30-40%的浦项建设股权出售给沙特一未具名主权财富基金，这些股权价值料接近1万亿韩元(合9.6628亿美元)。

目前正值浦项建设计划公开上市之际，这是浦项钢铁提振财务状况努力的一部分。浦项钢铁持有浦项建设89.53%的股权。(完)