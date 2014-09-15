《交易视点》中国经济下滑预期强化，短期债市仍有走强空间--中信证券

路透上海9月15日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，对于债券市场来说，虽然短期内政策全面放松的可能性不大，但经济下滑预期强化和相对温和的通胀水平使得市场面临的风险相对较小，短期内市场可能仍有继续走强的空间。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**货币信贷条件继续恶化**

受银行趋于谨慎、实体经济融资需求偏弱和表外融资受限等因素影响，各项货币信贷的同比和环比增速都在下滑，增长因此面临下行压力。

其中，8月份M2增速降至12.8%，低于我们和市场的预期，环比增速从二季度平均18%附近降至三季度8%附近，趋势环比基本上位于历史低位。

8月份社会融资规模余额同比增速15.03%，为2005年9月以来低位，环比增速也从二季度平均16%附近跌至三季度11%附近，由于表外融资受限，

社融增速或将继续下降。信贷方面，融资需求偏弱以及银行更趋谨慎的现状尚未改善，从结构上看，银行通过票据满足额度的情况可能延续。

**工业增加值失速下滑**

8月份工业增加值同比增速较上月大幅下行2.1个百分点至6.9%，与金融危机期间的平均增速相当，下滑幅度显着超出我们和市场的预期。

与此同时，工业增加值的环比增速也出现断崖式下滑，其中，统计局公布的季调后的环比折年率从上月7.7%下滑至2.4%，我们计算的季调后的环比折年率更从10.9%下滑至-8.1%。

从需求面来看，受制于货币条件持续收紧，内需低迷的状况出现恶化，8月份名义固定资产投资累计增速下行0.5个百分点至16.5%，当月增速较7月份显着下行2.1个百分点至13.6%，降幅较7月份进一步扩大。

整体来看，内需和外需双双走弱导致工业增速超预期下滑，经济环比改善的货币条件欠缺；另一方面，即使在乐观的估计下，9月份的工业增速也难以达到8%，意味着三季度的GDP同比增速可能不及7.2%。

8月份食品价格上涨0.7%，涨幅弱于季节性，非食品价格反季节性下跌0.1%，导致CPI同比增速下滑0.3个百分点至2.0%。

前瞻地看，受货币条件收紧以及经济增速再次下滑等因素影响，CPI和PPI季调后的环比增速出现明显下滑，加上去年同期CPI环比增速不低，预计9月份的CPI同比有望创年内新低，PPI同比也将进一步下滑。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，上周公布的数据显示货币条件进一步恶化、工业增速超预期下滑、CPI和PPI维持低位，经济下滑程度已超出市场预期，政策进一步放松的必要性和空间都大幅提升。

然而，政府并未做过度悲观的解读，总理在达沃斯论坛上仍然强调定向调控的思维，可见，全面放松的时机尚未来临。

对于债券市场来说，虽然短期内政策全面放松的可能性不大，但经济下滑预期强化和相对温和的通胀水平使得市场面临的风险相对较小，短期内市场可能仍有继续走强的空间，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。 (完)