《交易视点》中国信用债的期限利差有进一步收缩空间--中信证券

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海9月15日 - 中国中信证券 最新信用产品周报认为，考虑到偏弱的基本面及预期，期限利差或有进一步收缩的空间。短期内，预计高等级债券收益率会随利率债有一定的下行空间，但需关注中下旬资金面收紧可能对收益率带来的扰动。
而受相对稳定资金利率的支撑，中低评级产品的息差优势仍较为明显，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。
**短融收益率下行空间有限**
上周短端产品收益率有所上行，1年期各等级短融收益率上行0-5BP。节后资金面略有收紧，央行采取公开市场净回笼操作，资金利率有所上行。
在通胀稳定、基本面仍存不确定性的背景下，上周央行净回笼操作应是在资金面相对宽松背景下的资金小幅回笼，不应过度解读，后续央行货币政策可能仍将以定向操作为主。
进入9月中下旬资金面可能面临季节性收紧态势，而央行对资金面的干涉力度可能不会多大；银监会《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》对于平抑季末资金面的波动影响有限，同时可能会拉长资金波动时间段。
考虑到资金利率可能维持震荡走势，短端产品收益率下行空间有限，同时可能因资金面的阶段性紧张存在一定上行压力。但由于短融绝对收益率处于历史较高水平，仍有一定的配置价值。
上周中票市场收益率基本稳定，5年期AAA中票收益率维持在5.25%左右。现阶段，信用产品与利率债利差仍然偏低，高等级债券收益率将继续与金融债保持同向波动状态。
大幅低于预期的工业增加值和金融数据将调整投资者对基本面的预期，而政府亦有更大的货币政策放松和财政政策的刺激空间；政策是否会宽松取决于政府的底线和定力，而总理近期关于货币增速可控的表态似乎表示当前的经济增速仍在可接受的范围之内。
**城投债相对价值有限**
上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.25%--6.30%的水平、与同级别中期票据收益率基本持平。
城投债信用利差已处于历史最低水平，继续缩窄的空间已不大，相对价值有限；或随利率债、高等级信用债保持同向波动。
**个券推荐**
上周共有101只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,397.85亿元。
短融和超短融中，我们推荐14三峡SCP001、14华能SCP002、14国电集SCP005、14五矿股SCP008、14中铝业SCP006、14重汽SCP001、14中建一局CP001、14包钢CP001、14长源力CP001、14宁建材CP002。
中期票据中，我们推荐14神华能源MTN002、14兵器MTN002、14中建一局MTN002（有担保）、14合建投MTN002、14淮北矿业MTN002。
私募票据中我们推荐14永煤PPN005、14常城建PPN004。
企业债中我们推荐14铁道09、14中电投债02、14杭地铁债、14溧水经开债（有担保）。
公司债中我们推荐14国电01、14国电02、14凤凰债（有担保）、14兴蓉01。(完)
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路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00