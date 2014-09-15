港报财经评论：美议息声明指引大市--经济日报9月13日

美议息声明指引大市/林瑞芬

今周港股有所回落，累计跌2.6%；国指跌3.1%。下周美国联储局将议息，会后声明将左右投资者部署，决定港股回调深度之关键。港股于周三急插后，周四及周五未能反弹，或多或少在观望美国联储局议息结果。自2008年12月以来，美联储局一直维持隔夜利率在近零的水准，其资产负债已经翻了两倍多，一系列资产购买计划旨在压低借贷成本，提高投资和刺激就业。目前市场大致认为加息会在2015年6月左右。美国联储局下周二至下周三将召开货币政策会议，会议会讨论大幅修改利率前瞻指引的可能性，若会后声明提示正试图确定退出超宽松货币政策的计划，改变指引，市场对加息的时间预期升温，将增加港股的调整压力。相反，若会后声明没有提出对利率前瞻指引修正提示，港股的调整压力预期温和下仍望守24,000关键。 全球央行的货币政策正走在不同轨道上，欧、日续需要放水，而美国走在经济复苏路上正结束量宽货币政策，现况比较复杂，也是对冲基金利用此际复杂形势制造波动的最佳时机。自2008年下半年，金融危机可能会使得整个银行系统瘫痪时开始，各国央行惟有放水解围，形成全球流动性泛滥。自2010年末开始，美国、英国、欧洲和日本四国央行的资产负债表暴增了近4万亿美元，平均每年增长1万亿美元。结果是严重扭曲了国债收益率，利用国债收益率曲线来预测未来经济增长的传统方法已经变得不灵光。债息走低，一般启示经济麻烦，但第二季美国GDP增速高达4.2%，但债息又一路走低。利率正常化，才能让债息预测未来经济功能回复。 炒加息，去年5月已预演一次，以公用股为例也要跌，如电能实业 由76港元插跌至今年1月见低位近56港元，但股价近月又已回升近去年高位。中电 及领汇 等股价近期更升破去年高位，可见大户可以在玩每次喊加息预期的狼来了，来达派货愈派愈高的目标。确切认为股市趋于更为不稳定，不确定，股票投资者确是需要更为认知自己承受的风险能力才投身。(B05)

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宽松续定向，国指可回升/余少文

中国内地股市先跌后升，撑住国企指数守11,000点。而中国内地8月社会融资规模差于预期，但表外业务收敛，中国会维持现有的货币政策，并继续定向宽松。A股昨日走高，全周在2,300点至2,350点上落。国企指数则守11,000点，全日只跌18点，收报11,014点，成交额降至96亿港元，仍有38%主板H股逆势上升；而红筹指数则跌16点或0.3%，收报4,812点，成交额65亿港元。国指回落并再跌穿250周平均线（现处于11,110点），印证指出这线的阻力，但指数亦守10周平均线（现处于10,913点），加上20周平均线（现处于10,550点）升破50周平均线（现处于10,402点），发出另一个利好讯号，料指数能继续守11,000点，消化短期沽压后，可以再挑战11,500点，然后上试12,000点。

大市能否续升，除了沪港通因素外，货币政策是另一关键，因为中国第二季度“手松”，支持中港两地股市向好，而人民银行昨日公布的8月金融数据，M2如国务院总理李克强所透露的12.8%，M1则为5.7%，是三个月来最低；社会融资规模只有9,574亿人民币，虽好过7月偏低的2,731亿人民币，但却是六个月来第二低以及差于预期，期内新增贷款7,025亿人民币，同样是六个月来第二低，却符合市场预期。至于期内新增存款1,080亿人民币，尽管历史数据显示8月是存款旺月，如没有记错，今次应是8月份新增存款最低的，不排除存款流向理财产品身上。只是社会融资规模中的委托贷款、信托贷款、未贴现的银行承兑汇票等表外业务，上月合计只增加117亿人民币，撇除7月减少3,099亿人民币这类减少月份，今个8月是五年半最低的表外业务增长，似乎跟新增存款偏低有所矛盾，惟9月是传统的存款劲增长月份，相信这季节性因素不会改变。

只是相信融资需求下降和存款减少，都会加快利率市场化，因为融资需求下降将令贷款利率下调来吸引需求，存款减少也会迫使银行上调存款利率来吸纳存款，两个利率市场一升一降下，有可能收窄银行的净息差，从而影响净利息收入。媒体亦引述央行官员表示，M2增幅保持在合理区间，全年将达到13%的预期目标，并提及6月至8月外汇占款分别为-868亿、-2亿和23亿人民币，因应外汇回升而带动M2增速回升。(B04)

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