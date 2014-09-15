我的钢铁网：9月12日中国主要港口铁矿石库存统计

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
以下内容节选自9月12日的我的钢铁网：
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,341万吨，环比上周增加72万吨，同口径库存10,762万吨；其中澳矿5,922万吨，巴西1,998万吨，印度91万吨，贸易矿3,895万吨，精粉440万吨，球团231万吨，块矿1,472万吨。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,043万吨，环比上周降6%。(完)
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路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。