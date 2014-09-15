港报财经评论：国产次按加重内银风险--信报9月15日

国产次按加重内银风险/ 习广思

综合近期数据，几乎可以肯定中国经济正在滑速：8月官方PMI报51.1，较7月收缩0.6；反映中小企经营状况的汇丰PMI在8月更急跌1.5，跌至50.2，接近50的盛衰分界线；上周公布的8月消费物价指数只上升2%，是今年以来第二低水平；工业生产价格指数按年下跌1.2%，跌幅比7月扩大0.3%，扭转3月以来跌幅持续收窄的趋势。上周五人行公布8月人民币贷款增加7,025亿人民币，与市场预期的7,000亿人民币相若，在7月不寻常地急跌至3,850亿人民币后总算回复正常；期内社会融资规模9,574亿人民币，比7月多6,837亿人民币，但较去年同期少6,267亿人民币。券商认为，期内新增贷款主要来自新增中长期贷款，由7月的3,885亿人民币增至4,298亿人民币，主要来自铁路及保障性住房、棚户区改造等投资项目。

上月新增贷款急跌，驱使中国走回基建及棚户改造的旧路。翻查资料，今年以来，国务院总理李克强推出的“微刺激、稳经济”措施，实在一点也不微。今年3月两会期间，中国高调宣布再增加1,000万户棚户区改造；4月强推铁路建设、棚户区改造及降低小微企业税负等措施，其后陆续由人行采取定向降准、再贷款、向国开行提供1万亿元补充抵押贷款（PSL）等措施，花旗首席经济学家Willem Buiter形容此等措施为“质化宽松”。以上措施绝不空泛，例如中国说大搞铁路建设，数据显示，今年首8个月全国铁路完成投资4,050亿人民币，按年增加近20%，超过年度计划的50%，全年铁路投资随时超标，这些稳增长效应在第二季一度令经济似有起色。然而，7月工业增加值、固定资产投资及零售总额的增幅，均出现不同程度放缓，8月数据更进一步转差。在大量“微刺激”措施推出之下，经济数据依然那么差，问题出在哪里？

答案似乎相当明显，就是中国内地银行的问题。中国内地商业银行不良贷款比率连续11个季度上升，信贷资产质量压力加大，银行对放贷的态度自然更加审慎。中国内地商业银行不良贷款自2011年9月以来，正以抛物线式上升，形势相当不妙。更严重的是，面对着存款减少、不良贷款增加，中国内地金融机构正发行天量债务证券集资，令信贷风险进一步增加。彭博数据显示，中国金融机构今年已发行1,487亿人民币合成债务证券，是2012年全年的5倍有多。(B01)

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美汇超买，随时调整/ 苏子

本周市场主要有两大炒作焦点，其一是本周四凌晨公布的联储局议息结果，看看联储局届时会否加强其利率指引。近日美元升势异常凌厉，上周美汇指数更曾高见84.52高位，直迫去年下半年的84.75高位阻力，而美元的强劲上升动力，背后主要是来自市场上大量“好息”的投资者正在押重注联储局本周议息后将宣布加强其利率指引；至于另一炒作焦点，当然是本周四的苏格兰独立公投结果。 英国危机日圆料受捧由于民调显示，目前支持与反对的比率十分接近，换言之，苏格兰出现黑天鹅事件，即脱离英国的可能性不容抹煞。苏格兰一旦脱离英国，会为市场情绪带来恐慌，使到大量资金自英国金融市场流往其他避险资产，结果只会加速英镑汇价的跌势，兑美元将迈向1.50关口；而避险资产如美债、德债、美元以至近期呈现大弱势的日圆，预料会受到追捧。由于近期美元已录得不少升幅，本周稍后美元即使再升，亦只会是集中在兑英镑身上，至于兑日圆反而会因为日圆本身发挥避险功能而扭转近期的强势。 另留意目前市场已对联储局或提前在明年第二季加息有了充分的心理准备，但有“新债王”之称的Jeffrey Gundlach却认为，联储局明年上半年未必能进入加息周期，原因是主席耶伦未曾表示过会提前加息，有关言论只是其他联储局官员的言论。因此，本周联储局的议息结果，若未见加强其利率指引，预料市场将对联储局提前加息的预期降温，并因此可能会炒作新债王的观点是对的，这或会令到上周在周线图上呈现近似射击之星不利形态的美汇指数，伺机向下作出较为明显的超买调整。本周美汇指数收市时一旦返回周线保历加通道内，将意味着美元近期的强劲升势有甚高机会暂告一段落，随后将会陷入一段较长时间的上落市走势模式以改善技术上的严重超买情况。(B05)

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