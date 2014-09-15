《交易视点》黑天鹅事件频发，离岸人民币高收益债承压--中信证券

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海9月15日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，海外市场投资级人民币债券收益率偏低且波动不大，随着CNH交叉货币互换(CCS)利率走高和新券供给增加，此类债券的配置价值降低；另一方面，低等级发行人黑天鹅事件频出，高收益债信用风险可能还会进一步增加。
此外，考虑到国内经济复苏力度不足、海外市场近期风险因素增加及沪港通造成CNH市场流动性趋紧的情况，认为目前配置价值最高的部分仍然集中在中等级信用债，即BB-级以上债券及大型国企债券。
**世纪互联遭遇Trinity做空**
美国机构Trinity Research Group周三发布报告称，“世纪互联通过捏造向美国SEC提交的财务文件而从事欺诈活动，并在中国市场上进行非法活动…世纪互联过分夸大公司业务，并使用财务和收购手段来维持公司的增长”。
上述报告导致世纪互联 股价出现大幅波动，上周尾盘收于19.87美元，全周股价大幅下挫29%。同时，世纪互联债券收益率飙升，周五1.5年世纪互联债成交价跌至84-85元，收益率从8月末的6%飙升至20%以上；2.8年世纪互联债成交价格也被打压至81.5元左右。
从最新财报看，世纪互联二季度营收人民币6.58亿元，同比增长39.7%，调整后EBITDA为1.32亿元，较去年同期增长51.3%，基本符合市场预期。
从偿债能力看，该公司账上现金人民币21.4亿元，能够完全覆盖短期负债部分。如果世纪互联能够在后续公告中就应收账款、涵盖管理式网络服务等问题给出准确可信解释，重塑市场信心，预计世纪互联债券价格有望在70-80元逐步企稳。
**英国宣布发行人民币计价国债**
离岸人民币债券发行重新进入旺季，包括宝龙地产、361度国际、齐鲁国际等在内的多家发行人在香港发行离岸人民币债券。
此外，离岸人民币债券发行继续向全球其他地区拓展。农业银行在迪拜成功发行3年期、人民币10亿元的“酋长债”，票息3.5%， 成为中东地区首家发行人民币债的中资机构。
更加值得关注的是，中英两国于周五联合宣布英国将发行人民币计价国债，发行规模将与国开行12日在伦敦发行的20亿人民币债券规模相当，上述人民币国债募集资金还将被纳入英国的外汇储备。英国也由此成为西方国家中第一个发行以人民币计价国债和将人民币纳入外汇储备的国家。(完)
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路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00