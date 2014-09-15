港报社评：占中变招谷人数，风险增--星岛日报9月15日

占领中环运动已经＂发帖请饮＂，＂好日子＂可能选在国庆当天，而且不排拒不请自来者临时加入，令控制场面和维持秩序的考验更加严峻。

占中运动昨日举行黑布游行，抗议当局政制民主化＂失信于民＂，主办者估计参加人数约4,000，警方估计少50%。泛民主派昨日没有大力动员，活动只是为日后大规模行动保持温度，待下星期的大专罢课才全面升温，掀起高昂的抗争情绪，占中再乘势而行，先游行再占据马路，筹办者已经就游行部分向警方申请不反对通知书。

预先报名＂去饮＂的人，已经接到通知要带备甚么和穿着甚么，临时加入者无论心理和物质方面都准备不足，而激进组织搞的占中后援会又蠢蠢欲动，又有人酝酿野猫式＂流动占中＂，都增加了占中秩序的不确定因素。

此外，占中初步选择在10月1日，不再以瘫痪金融中心运作为手段。实际上，要搞大规模游行，基本条件就是要在假日进行，而国庆日与中央打对台扫庆，政治含义比其他日子更为明显，瞩目程度大增。

不过，从维持秩序的角度来看，警方将承受更大压力，国庆当日向来有大小庆祝活动，尤其晚上的烟花汇演，警方每年都要出动大量人手进行封路和人潮管制安排，占中加进来凑热闹，为警方忙上添忙，当局须要发出明确讯息，阻吓不法之徒乘机添乱。(A05)