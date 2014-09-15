更正-全球金融：国外基金影响力升高对新兴市场构成风险--BIS

(更正：因英文原文有误，内文第三段改为“2007年至2013年底之间”，非“2007-2017年之间”)

路透伦敦9月14日 - 国际清算银行(BIS)周日公布的报告显示，全球基金管理产业是新兴市场的潜在风险来源，因其规模庞大且投资人的羊群效应行为可能加剧资产价格的波动。

BIS在季度报告中表示，去年震撼新兴经济体的卖盘，提醒大家“大型资产管理公司的动作可以大大影响小型且流动性欠佳的资产市场。”

BIS表示，近几年资产管理公司对新兴市场经济体(EME)的影响力明显增加，指称数据显示单是新兴债券基金在2007年至2013年底之间的资产管理规模(AUM)就增加了三倍。

其并称，波士顿EPFR Global顾问公司所追踪的新兴市场基金总AUM已从雷曼兄弟危机前的9,000亿美元增加至1.4兆(万亿)美元。

尽管这些金额和美国或欧洲基金AUM相比是小巫见大巫，但相对于新兴股市和债市则不算小。

“资产管理公司的AUM庞大且过度集中在相对较小且流动性欠佳的EME资产市场，是一大隐忧。拥大庞大AUM的资产管理公司要是调整投资组合配置，对规模相对较小的EME资产市场会造成很大的影响，”BIS在其报告中表示。

尽管承认外资能让发展中国家将获益，BIS指出，多年来接连出现的危机，已经显示投资人危及EME资产市场的可能性--“增强市况荣景与衰败的波动。”

BIS表示，基金经理人对常见或类似指标的利用，使问题恶化，其所指的是投资人用以检视其表现的股市与债券指数。

例如，在新兴债券市场，摩根大通的指数最常被利用；提供股市指数的MSCI明晟也表示，以其主要新兴市场股市指数的作为指标的基金规模高达1.4兆(万亿)美元。

BIS报告指出，透过反映指标指数的上市交易基金(ETF)进行“被动”投资的方式渐受欢迎。报告亦提出警告称，即便在积极管理的基金，常见指标的使用、或各种指标间的相关性偏高，可能导致基金经理人采用类似的资产配置策略。

“面临EME相关的冲击时，这些基金的走向可能完全相同，反应也可能相似，”报告并指出，例如2013年美国货币政策紧缩的预期，使得数百亿美元资金从新兴市场基金流出。

BIS今年稍早曾警告，在监管机关加强管制银行高风险行为的同时，资产经理人在对低评等企业与主权基金提供融资中扮演的角色逐渐吃重，这对全球金融系统具有潜在危险。

这也会对新兴市场带来风险。

BIS最新的季度报告强调新兴市场公司债发行增长的现象。报告表示，在2009-2012年间，此类债券发行总值将近3,750亿美元，比危机爆发前四年销售的总额高出一倍多。更重要的是，这些多数是外币债。