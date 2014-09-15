港报社评：李香兰传奇落幕，促和平遗志永垂--信报9月15日

对于未受过战火洗礼的年轻新生代而言，《李香兰》可能只是张学友一首悦耳的流行曲，经过周星驰电影《国产凌凌漆》的自弹自唱演绎，抑且发挥了极高的喜剧效果，然而对于捱尽8年抗战苦头的上一代来说，李香兰是一位有血有肉的传奇人物。这位在上世纪三四十年代于中国冒起的东瀛女星，演而优则仕，在日本政坛当了18年议员。日本传媒报道，原籍佐贺县的李香兰9月7日心脏衰竭在日本逝世，家属随后举行葬礼，终年94岁。

2005年，85岁高龄的李香兰公开发表文章，劝诫当时的日本首相小泉纯一郎不要参拜靖国神社，因为＂那会深深伤害中国人的心＂。

正值中日关系陷入僵局，李香兰的心愿更加发人深省，其致力促进中日友好的遗志更加应该得到继承。假如中日政府能够开诚布公，坚持以政治谈判的手段化解双方的分歧，战争绝非无可避免。归根究柢，中国和日本皆需要更多无分你我热爱和平的李香兰，完全不囿于狭隘的民族主义，从全亚洲以至全世界的视野出发，促进无国界的和平主义。

日本宫内厅最近公开裕仁生平的《昭和天皇实录》，内容揭示裕仁对靖国神社在1978年开始供奉14个甲级战犯感到不满，自此不愿再参拜靖国神社。如果此说属实，那么日本不但需要更多的李香兰，同时更需要不认同参拜靖国神社、对战争深刻反省的领袖。(A02)