欧元区经济：希腊总理称该国能达成财政目标，不需要第三轮援助--报载

路透雅典9月13日 - 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)对Realnews报表示，希腊即将达成其财政目标，不需要国际债权人的第三轮援助。他相信，市场很快就会认为希腊举债是具有可行性的。

希腊两年前差点脱离欧元区，但此后通过努力已让财政状况回归正轨，并在去年偿付债务利息前实现了预算盈余。

自2010年下半年以来，希腊政府依靠欧盟和国际货币基金组织(IMF)的2,400亿欧元资金帮助才免于关门。欧元区其它成员国对希腊的资金援助将在12月结束，IMF的资助也将在2016年第一季停止。

“希腊不需要新的贷款，也不能为自己并不需要的资金签署新的纾困协议，”萨马拉斯在采访中表示。

“我们将永久性退出纾困，我们的目标是以后也不再需要这样的(纾困)计划，靠借贷度日。”

萨马拉斯表示，随着纾困计划的结束，监督该国财政整顿的三驾马车--欧盟、IMF和欧洲央行(ECB)将会离开，爱尔兰和葡萄牙也是这种情况。

他称，财政改善以及为提高希腊经济竞争力而实施的改革，已帮助该国重新获得信誉。目前希腊的债务相当于今年产出的逾177%，市场很快将认为希腊的举债具备可行性。

“我持乐观态度，迄今为止我们不断实现自己的目标，最后这一个也将会完成。希腊的债务将会获得‘认可’，”他说。

评级机构标准普尔将希腊主权信用评级从B-上调至B，指因该国进行财政调整，评级展望为稳定。标普认为，该国政府已进行了大规模财政调整，预计未来几年原始财政赤字将保持在相当于GDP的2%左右，从明年开始，希腊经济将从连续七年的负增长中反弹。 (完)