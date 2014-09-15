欧元区经济：希腊总理称该国能达成财政目标，不需要第三轮援助--报载

英国经济：英国人对楼市的预期依然低迷--Halifax
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
路透雅典9月13日 - 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)对Realnews报表示，希腊即将达成其财政目标，不需要国际债权人的第三轮援助。他相信，市场很快就会认为希腊举债是具有可行性的。
希腊两年前差点脱离欧元区，但此后通过努力已让财政状况回归正轨，并在去年偿付债务利息前实现了预算盈余。
自2010年下半年以来，希腊政府依靠欧盟和国际货币基金组织(IMF)的2,400亿欧元资金帮助才免于关门。欧元区其它成员国对希腊的资金援助将在12月结束，IMF的资助也将在2016年第一季停止。
“希腊不需要新的贷款，也不能为自己并不需要的资金签署新的纾困协议，”萨马拉斯在采访中表示。
“我们将永久性退出纾困，我们的目标是以后也不再需要这样的(纾困)计划，靠借贷度日。”
萨马拉斯表示，随着纾困计划的结束，监督该国财政整顿的三驾马车--欧盟、IMF和欧洲央行(ECB)将会离开，爱尔兰和葡萄牙也是这种情况。
他称，财政改善以及为提高希腊经济竞争力而实施的改革，已帮助该国重新获得信誉。目前希腊的债务相当于今年产出的逾177%，市场很快将认为希腊的举债具备可行性。
“我持乐观态度，迄今为止我们不断实现自己的目标，最后这一个也将会完成。希腊的债务将会获得‘认可’，”他说。
评级机构标准普尔将希腊主权信用评级从B-上调至B，指因该国进行财政调整，评级展望为稳定。标普认为，该国政府已进行了大规模财政调整，预计未来几年原始财政赤字将保持在相当于GDP的2%左右，从明年开始，希腊经济将从连续七年的负增长中反弹。 (完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。