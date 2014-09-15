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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 15:38 BJT

重发-表格：瑞士8月生产者/进口物价较前月下跌0.2%，较上年同期下滑1.2%

(重发以跟上红条)

路透苏黎士9月15日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士8月生产者/进口物价较前月跌0.2%，较上年同期下跌1.2%。

8月生产者物价较上年同期下滑0.9%，进口物价同比下滑1.9%。

以下为详细数据：

2014年8月 2014年7月 2013年8月

生产者/进口物价 97.3 97.5 98.5

较上年同期(%) -1.2 -0.8 0.2

较上月(%) -0.2 0.0 0.2 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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