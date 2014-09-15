重发-表格：瑞士8月生产者/进口物价较前月下跌0.2%，较上年同期下滑1.2%

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
(重发以跟上红条)
路透苏黎士9月15日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士8月生产者/进口物价较前月跌0.2%，较上年同期下跌1.2%。
8月生产者物价较上年同期下滑0.9%，进口物价同比下滑1.9%。
以下为详细数据：
2014年8月 2014年7月 2013年8月
生产者/进口物价 97.3 97.5 98.5
较上年同期(%) -1.2 -0.8 0.2
较上月(%) -0.2 0.0 0.2 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。