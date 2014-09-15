表格：欧元区7月贸易顺差为212亿欧元

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透布鲁塞尔9月15日 - 欧盟统计局周一公布，
* 欧元区7月贸易顺差为212亿欧元
* 欧元区6月贸易收支修正为顺差167亿欧元，前值为顺差168亿欧元
* 欧元区7月经季节调整出口较前月下滑0.2%，进口较前月成长0.9%
* 欧元区7月未经调整的出口较上年同期成长3%，进口较上年同期成长1%
欧元区 2013年7月 2014年7月 变化(%)13年6月 14年6月 变化(%) 13年1-7月 14年1-7月 变化(%)
出口 168.0 172.4 3% 157.6 162.2 3% 1 108.0 1 120.9 1%
进口 150.0 151.2 1% 141.9 145.5 r 3% r 1 018.8 1 021.5 0%
贸易收支 18.0 21.2 15.7 16.7 r 89.2 99.5
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。