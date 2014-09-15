版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 17:09 BJT

表格：欧元区7月贸易顺差为212亿欧元

路透布鲁塞尔9月15日 - 欧盟统计局周一公布，

* 欧元区7月贸易顺差为212亿欧元

* 欧元区6月贸易收支修正为顺差167亿欧元，前值为顺差168亿欧元

* 欧元区7月经季节调整出口较前月下滑0.2%，进口较前月成长0.9%

* 欧元区7月未经调整的出口较上年同期成长3%，进口较上年同期成长1%

欧元区 2013年7月 2014年7月 变化(%)13年6月 14年6月 变化(%) 13年1-7月 14年1-7月 变化(%)

出口 168.0 172.4 3% 157.6 162.2 3% 1 108.0 1 120.9 1%

进口 150.0 151.2 1% 141.9 145.5 r 3% r 1 018.8 1 021.5 0%

贸易收支 18.0 21.2 15.7 16.7 r 89.2 99.5

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐