企业结盟：巴西淡水河谷与中国中远集团签订铁矿石运送协议

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透上海/里约热内卢9月12日 - 巴西矿商淡水河谷 与中国远洋运输集团(Cosco)达成运送铁矿石的协议，此举将可协助淡水河谷解决巨型货轮两年不得停靠中国港口的禁令。
淡水河谷在声明稿中表示，其将把载重吨数40万吨的四艘超大型铁矿石货轮的所有权转让给中远集团。之后其再向中远集团承租货轮25年。
该协议是淡水河谷持续努力扬弃持有自家船只，以专注于采矿和提振其财务状况的一环。
但该协议亦可望为淡谷河谷舖路，使其能够与中国就停靠巨轮Valemax进行更富有成效的磋商。中国是全球主要的铁矿石市场。
“就促进停靠中国港口来说，中远集团拥有所有权可望对淡水河谷有加分作用，”船运顾问公司Drewry的Jayendu Krishna表示。“从降低整体运费成本来看，这当然大有帮助。”
淡水河谷表示，在交易结束后将宣布交易价值。该公司并称，其已与中远集团签署长期合约，将使用10艘类似吨位，且由中远集团所打造的超大型铁矿石货轮来运送巴西出口的铁矿石。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(