企业结盟：巴西淡水河谷与中国中远集团签订铁矿石运送协议

路透上海/里约热内卢9月12日 - 巴西矿商淡水河谷 与中国远洋运输集团(Cosco)达成运送铁矿石的协议，此举将可协助淡水河谷解决巨型货轮两年不得停靠中国港口的禁令。

淡水河谷在声明稿中表示，其将把载重吨数40万吨的四艘超大型铁矿石货轮的所有权转让给中远集团。之后其再向中远集团承租货轮25年。

该协议是淡水河谷持续努力扬弃持有自家船只，以专注于采矿和提振其财务状况的一环。

但该协议亦可望为淡谷河谷舖路，使其能够与中国就停靠巨轮Valemax进行更富有成效的磋商。中国是全球主要的铁矿石市场。

“就促进停靠中国港口来说，中远集团拥有所有权可望对淡水河谷有加分作用，”船运顾问公司Drewry的Jayendu Krishna表示。“从降低整体运费成本来看，这当然大有帮助。”