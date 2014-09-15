《独家新闻》巴西政府正评估是否调降2014年初级预算盈余目标

路透巴西利亚9月15日 - 巴西财长Arno Augustin周五对路透表示，巴西政府正在评估是否调降其备受关注的2014年财政目标，因财政收入较预期恶化，且一次性支出攀升。

这是官方首度公开承认政府可能会调降2014年规模达990亿雷亚尔的初级预算盈余目标。这一举动也符合市场广泛预期。

当被问及政府是否不予考虑调整初级预算盈余目标时，Augustin说道，“我不能提供我的看法，因政府正在讨论这一议题，当做出决定时候将会公布文件。”

当问及政府是否改变立场可能调整目标时，他说道：“很明显，若政府收入低于我们的预期，这就意味着我们需要重新评估...需要有所调整。”

在此次专访后几小时，巴西财政部发表声明称Augustin的言论被曲解，在9月22日政府公布收支报告前，财长无法就是否改变财政目标给出看法。(完)