台湾债市：指标10年公债量缩收平，观望气氛浓上半周料高档震荡

* 指标10年、五年公债殖利率创近六年高位后拉回 * 美国议息会议在即，观望气氛令走势震荡 * 明日10年公债料在1.73-1.77%间交投 路透台北9月15日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一收平，从盘中创 近六年高位修正回稳。交易商表示，本地周四凌晨美国议息会议结果发布前，市场观望气氛 转浓，成交量受到压缩，预估上半周殖利率将在高档震荡。 交易商指出，因应美国联邦储备理事会(美联储)会议在即，台湾公债市场多空双方多数 已在上周完成布局，今日在零星交投中，10年券及五年券103/10 殖利率均一度 再创近六年高位，不过逢高见空单回补的获利了结卖盘，和缓了殖利率跌幅。 〞中长线还是殖利率缓上格局，但短线上得太急，暂时会有小幅修正。〞一位证券商交 易员说。 指标10年公债 此前盘中高点为2008年11月12日的1.78%；指标五年公债 T W5YT=OTC殖利率盘中前高为2009年1月7日的1.409%。 **FOMC会议后走势关键** 一本地银行交易员认为，虽然美联储FOMC会议结论难以预料，但只要会议后美债殖利率 续弹，台债也将同步感受压力；反之，若美债陷入区间整理，台债也有机会暂时出线修正， 但在中长期利空因素仍在的情况下，预料修正幅度不会太大，殖利率下行将再遇放空操作。 此外，以10年债103/13来看，至上周五为止，其开仓量已达117亿台币，空单量增加速 度已有所缓和，市场暂时对是否还要加大空单力道有所疑虑，也令短线盘势恐陷入整理。 〞9月底的发债计划和央行理监事会，对债市恐怕都还有利空消息...就算殖利率下跌 幅度也不会大。〞上述银行交易员说。 在五年券部分，该券流动性不佳，抛补不易，也让交易商有所顾忌，殖利率亦易上难下 ，暂时先行观望FOMC的会议结果。 交易员预估，明日103/13期公债殖利率交易区间料在1.73-1.77%；五年期公债103/10期 则料在1.26-1.30%。 美国公债收益率周五上涨，指标公债收益率创下逾一年最大周度升幅，因此前美国公布 的零售销售数据稳健，巩固了对美联储货币政策声明基调会更为强硬的预期。美国10年期公 债 跌22/32，收益率升至2.61%，略低于日高2.62%，这是7月8日来最高水准。[U S/NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +0.20 1.2870 1.2870-1.3003* 18.5 10 103/13 0.00 1.7520 1.7380-1.7690* 24.0 注：* 表该券交易以来新高。 本周金融市场重要经济数据和事件有： 9/15(一)：美国纽约联储制造业指数、美国工业生产； 9/16(二)：美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行 为期两日的利率会议(至9月17日)、欧元区第二季劳工成本和薪资、澳洲央行发布9月货币政 策会议记录、日本央行总裁黑田东彦在记者会上讲话、韩国企划财政部长官崔炅焕举行首尔 外国记者俱乐部午餐新闻简布会将就经济政策发表讲话、欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央 行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会； 9/17(三)：美国FOMC会议宣布利率决定、美国抵押贷款市场指数、美国经季节调整的消 费者物价指数(CPI)、美国经常帐、全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、美国8月克利 夫兰联储CPI、美国联邦基金利率目标、英国8月就业数据、欧洲央行管理委员会会议，无利 率宣布计划(至9月18日)、泰国央行举行货币政策会议； 9/18(四)：苏格兰独立公投、美国房屋开工及建筑许可、美国一周初请失业金人数、美 国费城联邦储备银行制造业指数、中国公布70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国生产 者价格指数(PPI)、20国集团(G20)财政及央行代表举行会议(至9月20日)、澳洲凯恩斯--财 政部及央行代表会议(至9月20日)、日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话、瑞 士央行货币政策评估； 9/19(五)：美国8月领先指标、欧元区7月经常帐和直接投资/证券投资流动、前美联储 主席沃克尔为达拉斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞，这项活动是为了纪念美国 联邦储备系统成立100年，活动内容并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.7105 5 103/10 1.2870 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)