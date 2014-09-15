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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--9月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值     前值
   
    9月16日(二)
    0830  英国CPI(较前月)                                 8月         +0.4%       -0.3%
               　 (较上年同期)                                        +1.5%       +1.6%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                              +0.4%       -0.1%
                            (较上年同期)                              +2.4%       +2.5%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                  +0.4%       -0.1%
                                        (较上年同期)                  +2.5%       +2.6%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)     8月         -0.4%       -1.6%
                                         (较上年同期)                 -6.8%       -7.3%
                             PPI产出物价指数(较前月)                  -0.1%       -0.1%
                                        (较上年同期)                  -0.2%       -0.1%
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                   持平        持平
                                        (较上年同期)                  +0.9%       +0.9%
    0900  欧元区劳工成本                                第二季          --        +0.9%
                薪资                                                    --        +1.5%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         9月           4.8         8.6
              ZEW现况指数                                              40.0        44.3
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                         7月         +1.0%       +0.6%
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)          8月          持平       +0.1%
                                        (较上年同期)                  +1.8%       +1.7%
             核心最终需求PPI(较前月)                                  +0.1%       +0.2%
                            (较上年同期)                              +1.8%       +1.6%
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                        7月          --  净流出1,535
         外国购买美国公债(亿美元)                                       --    净卖出208
    2245 新西兰经常帐(亿新西兰元)                      第二季       赤字9.5    盈余14.1
                                       截至6月30日的年度经常帐     赤字57.9    赤字63.2
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值
    
    9月15日(一)
    0130 澳洲新车销售                                   8月            -1.8%       --   
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                    8月            -0.2%      持平
                           (较上年同期)                                -1.2%     -1.0%
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元)                         7月           顺差212   顺差159
    1230 美国纽约联储制造业指数                         9月            27.54     16.00
    1315 美国工业生产(较前月)                           8月            -0.1%     +0.3%
             制造业产出(较前月)                                        -0.4%     +0.5%
             产能利用率                                                78.8%     79.3% (完)
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