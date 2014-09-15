重发-更新版 1-中国金融：8月外汇占款再度负增长，与当月创纪录顺差明显背离

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
(重发以将标题的“显着”改为“明显”)
* 8月全部金融机构外汇占款减少311亿元人民币
* 与8月创纪录的贸易顺差额大幅背离
* 企业更愿意持有美元或是主因
路透北京9月15日 - 中国人民银行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差，分析人士指因国际美元持续升值，令企业更青睐持有美元。
中国8月末金融机构外汇占款余额为294,580.30亿元，环比减少311亿元人民币。此前6月外汇占款今年首现负增长，减少883亿元，7月重回378亿元的正增长。
“8月份中国经济数据整体不及预期，表现出经济偏弱，导致人民币升值预期较弱，企业结汇意愿不强。”交通银行金融研究中心研究员刘学智称。
此外，刘学智认为，美国逐渐退出量化宽松，美元加息预期增强，也促进了资本的跨境流动。
上海一外资行交易员亦表示，中国经常项目顺差不小，外占却在减少，显示资金流出比较严重。
中国海关此前公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。
美元指数已连升九周，兑日圆触及六年高位，因市场臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在本周货币政策会议上对通胀的基调更为强硬。
“尽管如此，近期银行间利率比较稳定，证明外汇占款波动对国内流动性影响有限。”刘学智称。
央行数据并显示，8月财政性存款余额为44,470.12亿元，较上月增加992亿元。上述两项数据表明，8月份市场因此减少了1,303亿元的流动性。
近期公开市场上中国央行操作节奏未有变化，小幅净回笼或净投放对市场影响并不大。分析人士认为，从总理上周讲话看出，经济增速在7.5%上下波动都可以接受，考虑到8月经济数据表现欠佳，定向宽松政策后续应会继续推进。
中国央行上周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，此前路透调查中值为7,000亿元；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.8%，为年内次低，亦低于13.4%的路透调查中值。
中国央行官员当时亦提到，今年6-8月，各月央行口径外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币。
以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款 2014年8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243
注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn） (发稿 谢衡; 审校 张喜良/黄凯)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00