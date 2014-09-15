《交易视点》资金面可能阶段性收紧，债券料将作出方向选择--广发银行

路透上海9月15日 - 中国广发银行最新报告认为，本周资金将继续保持平衡，万众瞩目的经济数据已经发布。工业增速，固定资产投资等均处于较低位置。这说明，在过去几个月的经济回暖后，经济运行出现波动。

一方面，经济增长方式改革过程中，必然要牺牲部分经济增速，房地产市场调整的影响继续扩大，其他过剩产能也要挤出。另一方面，去年基数较高，今年上半年的政策刺激效果开始衰退，令8月经济增速重回低位。但核心问题是，数据不好不代表政策大规模放松。在就业形势稳定的情况下，促改革需要的是定向政策刺激，维持低利率环境。

建议继续买入长端资产，并收取IRS长端固定利率。

**资金收紧态势明显，债券或作出方向性选择**

资金方面，本周会维持平稳状态。不过从近期的资金供给情况来看，收紧的态势比较明显。主要原因是供需略有失衡，属于结构性问题。目前较低的回购利率，即使加点借钱也不算太高，加上能从国开融资的机构有限，所以较长的资金链条和高杠杆率，令整个市场的资金平衡时间延长，早盘一度感觉资金紧张。整体备付并没有大的变化，如果顺差持续增多，那么看央行如何在汇率和外汇占款之间做出平衡，但最终都会导致外汇占款较以往增加，改善基础货币投放。另外，公开市场虽然上周净回笼，但没有信号意义，只是操作量围绕到期量波动而已。对未来的资金利率，相对乐观。但对于资金供给较谨慎，尤其是季度末，很可能有阶段性收紧。

债券方面，持续数周的震荡行情或许会做出方向选择了。在偏弱的经济数据影响下，中长端品种利率将会有小幅下行。不过数据虽弱，但利率下降幅度有限。首先较弱的数据已经被市场所预期。这也是近期长短债券利率压低，曲线逐渐扁平的原因。现在国开债3*10的点差只有30bp左右，而且这还是在资金并不宽松的时期。第二，就像去年钱荒时一样，越来越多的机构开始注意数据背后实质的东西，也就是管理层对未来政策表态。在没有降息降准预期的情况下，资金总量被控制，短端利率稳定会制约长短利率下行空间，利率很难大幅下降。当然，作为交易者，必须做好准备应对各种情况。目前收益率大幅上涨的可能性不大，而定向政策落地的概率不小。所以之前买入的长端品种可以继续持有，并开始买入短端。只要有政策落地，宽松的流动性必然打开短端下降空间，进而打开长端利率下降空间。

IRS近期利率的下降，也是一波三折，下方pay的力量很强，对数据的悲观预期已经反应在利率上，所以海外市场利率下降是影响国内的主要原因。数据兑现后，IRS利率会有一波下降，但幅度很可能不大。因为与债券类似，其长端已经反映了数据较差的预期，利率要想继续下降，还需要宽松政策实质性落地。目前IRS绝对利率水平较低，R007保持在3.4%左右的话，IRS短端无法继续走低。这样就会限制长端利率下降的空间。所以，在继续做低IRS利率时，空间有限，不宜满仓杀入，可保持一半敞口以灵活应对。另外，spread方面，repo 1*5上周收窄至32bp附近。基于对长端IRS的看法，我认为现在可以继续做窄。近3年来，spread均值大概在20bp多点，现在repo 1*5在32bp还是偏高，所以本周要继续密切关注资金状况，长端可以继续收取固定利率，短端为应对资金收紧或情绪波动，可以转为支付固定利率。

**上周市场回顾：资金收紧是结构性原因**

上周债券收益率继续震荡，前半周资金收紧，IRS短端利率上涨，后半周有CPI略低的影响，IRS利率有所回落；债券比较平稳，波动不大。资金收紧是结构性原因，月初的资金成交量大幅增加，超过万亿。过长的资金链条和高杠杆率令融资需求难以得到快速满足，所以阶段性的资金紧张频现。下午就会有隔夜资金融出，说明市场备付合理，只是机构间头寸自发平衡的时间较长，才导致资金收紧。当然，如果更进一步紧张，那么资金利率会明显上涨，无法压住。

债券方面，上周利率震荡为主，资金收紧影响不大。较低的M2数据影响也不大。市场将目光集中在李克强总理讲话中提到的政策走向。在达沃斯论坛上，李克强总理虽然提到M2只有12.8%，但重点是，他反复强调这是合理水平，而且后续刺激政策不会有太大动作。市场正是关注了这一点，所以并未因为过低的M2而做低利率，反而因为资金收紧导致震荡略有上行。

IRS上周走势更激进，同样对M2的低位不予理睬，资金收紧令利率有所上涨。其实R007并未有本质变化，融资难导致IRS情绪改变，payside发力。无奈R007持续在低位，所以IRS短端反弹力度有限，在3bp左右。长短平稳，甚至略有回落，spread收窄。目前整个市场的心态是，资金收紧+货币政策刺激力度有限将推动IRS利率上行，但资金利率低位+基本面数据欠佳又会压制长端利率，所以市场陷入纠结。预计本周将有改变，经济数据的影响会显示出来。

综上所述，上周资金收紧，李克强总理的讲话令收益率震荡或略有上行。整体上看市场依然没有方向。本周市场会因为数据落地做出方向选择。

**美元利率互换：市场预期提前加息**

2年期互换利率上周已经上涨到0.80的高位，并且在此处震荡徘徊。从上周的走势来看，利率的价格已经反应了市场预期提前加息的节奏。目前从互换曲线推导出来的隐含利率表明，市场预期加息会在4月-5月，如果9月份的议息会议表明加息会在年初，那么利率还能继续上涨，如果有略微偏鹰派的结论但并没有明确在年中以前提前加息的言论，那么很有可能议息会议会让市场失望，从而导致利率大跌。我们觉得后者发生的概率较高，在此高位建议可以考虑少量收取固定利率或者等待利率大幅下跌后果断支付固定利率。

上周互换曲线陡峭化上行：各期限均有上行，且中长端上行幅度较大：1Y +3.65BP，2Y +8.05BP，3Y +11.03BP，5Y+15.00BP，7Y +15.72BP，10Y +14.70BP，30Y +13.75BP。上周其实并没有重要的数据或消息公布，但是美元利率互换曲线却意外上涨，主要原因是市场预期本周四的议息会议将是一个非常重要的分水岭，加息很有可能会提前，市场提前反应。同时，欧元区的经济形势和俄罗斯乌克兰的地缘政治局势将不会再是美元互换的主导因素了。随着公布加息时间点的时间越来越近，市场的焦点将会集中到美国经济基本面数据。总体来看，上周美元互换的涨势如虹，各期限均有大幅的上涨。

从经济基本面来看，上周美国的经济数据比较平淡：消费、批发销售数据略好于预期，密歇根大学消费者信心指数创新高，但是就业数据不是很理想，首申人数意外突破30万人，不过仍旧维持在较低的水平。具体数据如下：7月消费信贷+260亿美元，预期+173.5亿美元，为2001年11月来最大升幅；7月批发销售月率+0.7%，预期+0.6%；7月批发库存月率+0.1%，创2013年7月份以来最小升幅，预期+0.5%；9月6日当周首次申请失业救济人数31.5万，为6月28日当周来最高，预期30万；8月30日当周续请失业救济人数248.7万，预期249万；9月6日当周首次申请失业救济人数四周均值30.4万，前值30.275万。8月出口物价指数月率-0.5%，预期-0.2%；8月进口物价指数年率-0.4%，预期-0.6%；8月进口物价指数月率-0.9%，为9个月来最大跌幅，预期-1.0%；9月密歇根大学消费者信心指数初值84.6，创去年7月来新高，预期83.3；7月商业库存月率+0.4%，预期+0.4%。

外围因素方面，欧元区经济形势还是相对比较疲软，不过欧洲央行预计通胀会起来；俄罗斯乌克兰局势还是在各种政治博弈中激化或缓和；美国对IS的态度越来越强硬。欧元区方面，欧元区7月工业产出月率+1.0%，预期+0.7%；欧洲央行月度报告：刺激措施将会将通胀返回至接近2%的水平，欧洲央行预期很可能低估了六月政策的作用，刺激措施对资产负债表有较大的影响，在年末通胀将会逐渐上升。法国8月CPI年率+0.4%，预期+0.4%；德国8月CPI终值年率+0.8%，预期+0.8%。德国7月季调后贸易帐+234亿欧元，预期+168亿欧元；德国7月季调后出口月率+4.7%，预期+0.6%；德国7月季调后进口月率-1.8%，预期+0.2%。乌克兰方面，克里姆林宫：俄罗斯已准备好报复性制裁措施，程度如何取决于对俄新制裁的强度；美国总统奥巴马：美国将与欧盟一起加大对俄制裁，金融、能源和国防部门将是制裁的焦点。IS方面，美国总统奥巴马：美国将再向伊拉克派遣475名军人，他们不会参与作战任务，美国将领导打击IS的“广泛联盟”， 准备对IS进行更广泛的空袭，不过将不会派遣地面部队打击IS。（完）