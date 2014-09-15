投行观点：中国经济若未来一两个季度继续放缓，或迫降息出台--瑞银

路透北京9月15日 - 中国8月工业生产大幅低于预期，未来房地产建设活动也可能会持续下滑，使得决策层的政策定力面临着越来越大的挑战。国际投行瑞银周一发布报告称，预计未来几个月政策会进一步加码，甚至可能降息。

瑞银并表示，考虑到三季度以来经济活动弱于预期，将三季度GDP同比增速预估下调至7.1%，并将全年GDP增速预估下调至7.2%；同时鉴于内需低迷和大宗商品价格持续下滑，下调今明两年的通胀预测。

“虽然在目前的政策口风下，决策层似乎不太可能降息，但我们认为未来一两个季度经济活动进一步放缓、通缩压力加大可能会迫使决策层最终下调基准利率。”瑞银称，降息是降低实体经济融资成本最直接最有效的方法，不过在此之前，决策层可能会首先选择定向降低房贷利率。

虽然决策层当前坚持定向调控，而非全面宽松，且在利率市场化进程中，央行避免直接调整基准利率。但瑞银报告认为，在利率市场化进程中降息与推进改革并不矛盾，降息是为了缓和经济减速而进行的逆周期操作，而利率市场化则是可以改善中长期资本配置的结构性改革。

“如果四季度和明年初房地产建设活动进一步下滑，经济增速大幅滑坡可能会最终迫使决策层出台涉及面更广的宽松政策。降低基准利率或房贷利率可以改善购房者的购买力，从而缓解房地产市场下滑。 ”瑞银表示。

在夏季达沃斯论坛上，李克强总理再次强调决策层不会依靠强财政和货币政策刺激经济增长，而是要加强定向调控、推进结构性改革与调整。李克强同时提到截止8月城镇新增就业970多万人、已接近全年1,000万人的目标，因此重申可以接受略低于7.5%的GDP增速。统计局官员在解读8月经济数据时也强调经济运行仍在“合理区间”。

中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平；1-8月固定资产投资同比增长16.5%，低于路透预估的16.9%，较1-7月降幅为0.5个百分点；8月社会消费品零售总额增长11.9%，亦低于预期的12.1%。

瑞银称，鉴于到三季度以来经济活动弱于预期，且四季度房地产建设活动还可能进一步下滑，将三季度GDP同比增速预测从之前的7.3%下调至7.1%，并将全年GDP增速预测从7.3%下调至7.2%。但瑞银维持2015年GDP增长6.8%的预测。

此外，鉴于内需疲弱和大宗商品价格持续下降拖累了进口，将全年进口增速预测下调至1%，并相应地将外贸顺差上调了近750亿元。因此，净出口对GDP增长的拉动略有提升，而内需（特别是投资）的拉动则有所下降。

而考虑到内需疲弱、食品价格大致平稳、工资增速放缓，再加上工业产品价格下滑，瑞银下调今明两年的通胀预测。