《中国新债预测》数据不佳现券走好，国开行四期债收益率有望追随二级

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
* 招标品种: 第20-22期增发、24期新发
* 期限及金额上限：3/5年：50亿元；7/10年40亿元
* 招标时间: 3/5年：9月16日上午9:30-10:30
* 7/10年：9月16日上午9:30-11:10
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 4.58%-4.70%；4.77%-4.85%；4.82%-4.94%；4.88%-4.98%
* 预测均值: 4.64%；4.81%；4.88%；4.93%
路透上海9月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行3-10年四期债。路透调查显示，此前公布的不佳经济数据，令银行间市场现券走势向好。若明日公开市场操作没有提供新的政策指向，国开行四期债收益率定位向最新的二级水平靠拢。
上周六公布的8月宏观经济数据远低于市场预期，引燃早盘现券做多情绪，债市一举打破此前稳势，中长期债债券收益率应声下行，随后虽有所反弹，但较上日仍录得较为明显跌幅。
北京一大型券商交易员认为，若明日公开市场操作不发生大的变化，国开行四期债定位“基本就和(最新)二级差不多吧。”
与农发行今日下午招标的五年和七年期增发债结果相比，多数受访交易员对国开行同期债的利率预期仍保持着略低水平，因后者流动性好于另外两个政策性金融债。
农发行周一下午招标的五年及七年期固息增发债，中标收益率分别为4.8623%和4.9473%；市场对国开行上述两期债的预测均值分别为4.81%和4.88%。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.6960%、4.8586%、4.9409%和5.0468。不过考虑到上述估值未反映今日早盘市场变化，市场最新成交已低于上述估值。
上周六(13日)公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。
明日四期债中，五年期为新发品种，为今年第24期金融债；三年为20期债 的第五次增发，七年为21期债 的第四次增发，10年为22期债 的第三次增发。
具体发行条款如下：
第20、21、22期增发和24期新发
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发行上限 3/5年：50亿元；7/10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：9月16日上午9:30-10:30
7/10年：9月16日上午9:30-11:10
招标方式 3/7/10年：单一价格(荷兰式)
5年：单一利率(荷兰式)
缴款日 9月19日
起息日 3/7年：8月7日
5年：9月19日
10年：8月21日
分销期 9月18日-9月19日
上市日 9月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00